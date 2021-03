Il cane è stato sommerso dalla neve durante la tormenta: ecco il salvataggio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un cane è rimasto intrappolato nella neve durante una forte tormenta: il povero animale è stato letteralmente sommerso da una spessa coltre. Due donne si precipitano a salvarlo: con l'aiuto di una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Unè rimasto intrappolato nellauna forte: il povero animale èletteralmenteda una spessa coltre. Due donne si precipitano a salvarlo: con l'aiuto di una ...

Advertising

_Carabinieri_ : Rufus fu trovato da cucciolo gravemente ferito, curato in un centro, scambiato per un cane, è stato poi riconosciut… - Marco376514252 : RT @confundustria: Negli USA se un Senatore non spiega le motivazioni di un viaggio in uno stato estero, gli arrestano pure il cane - Ed52926520 : RT @confundustria: Negli USA se un Senatore non spiega le motivazioni di un viaggio in uno stato estero, gli arrestano pure il cane - vam237 : RT @confundustria: Negli USA se un Senatore non spiega le motivazioni di un viaggio in uno stato estero, gli arrestano pure il cane - pimma77 : RT @bioccolo: I sindacati firmano un accordo con un governo appena insediato e senza che un solo lavoratore sia stato consultato nè messo a… -