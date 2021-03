“Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati, non vivono più insieme” (Di mercoledì 10 marzo 2021) I media spagnoli hanno acceso i riflettori sulla notizia della separazione tra Iker Casillas e Sara Carbonero. La relazione tra l’ex portiere della Spagna e la giornalista, che aveva fatto sognare dopo il bacio in diretta tv al Mondiale in Sudafrica, sarebbe finita. “Non vivono più insieme, si sono separati”, ha riportato la rivista Lecturas. Solo lo scorso 12 febbraio la coppia usciva insieme dalla clinica dell’Università di Navarra, in Spagna, dove la donna era stata ricoverata per sottoporsi a una delicata operazione a causa della recrudescenza di un tumore alle ovaie. Subito dopo che lei è stata dimessa, scrive Lecturas, i due hanno pranzato al ristorante in compagnia della giornalista Isabel Jimenez, grande amica di Sara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) I media spagnoli hanno acceso i riflettori sulla notizia della separazione tra. La relazione tra l’ex portiere della Spagna e la giornalista, che aveva fatto sognare dopo il bacio in diretta tv al Mondiale in Sudafrica, sarebbe finita. “Nonpiù, siseparati”, ha riportato la rivista Lecturas. Solo lo scorso 12 febbraio la coppia uscivadalla clinica dell’Università di Navarra, in Spagna, dove la donna era stata ricoverata per sottoporsi a una delicata operazione a causa della recrudescenza di un tumore alle ovaie. Subito dopo che lei è stata dimessa, scrive Lecturas, i due hanno pranzato al ristorante in compagnia della giornalista Isabel Jimenez, grande amica di...

