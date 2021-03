Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati? L’indiscrezione: «Non vivono più insieme» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Solo un mese fa la nota giornalista Sara Carbonero è tornata a combattere contro il suo tumore. Nel maggio del 2019 le era stato diagnosticato un cancro ovarico maligno. Dopo essere intervenuti tempestivamente, tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando durante l’ultima visita di controllo Sara ha scoperto di avere di nuovo un tumore da sconfiggere. Dopo un nuovo intervento, la situazione è tornata alla normalità, ma in queste ore Sara Carbonero e suo marito Iker Casillas hanno deciso di lasciarsi. La coppia non vivrebbe più insieme già da diverso tempo. Scopriamo insieme cos’è accaduto tra la giornalista e l’ex calciatore. Iker Casillas e Sara Carbonero si ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Solo un mese fa la nota giornalistaè tornata a combattere contro il suo tumore. Nel maggio del 2019 le era stato diagnosticato un cancro ovarico maligno. Dopo essere intervenuti tempestivamente, tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando durante l’ultima visita di controlloha scoperto di avere di nuovo un tumore da sconfiggere. Dopo un nuovo intervento, la situazione è tornata alla normalità, ma in queste oree suo maritohanno deciso di lasciarsi. La coppia non vivrebbe piùgià da diverso tempo. Scopriamocos’è accaduto tra la giornalista e l’ex calciatore.si ...

