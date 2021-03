Iker Casillas e Sara Carbonero si separano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il mondo li ha conosciuti per quel bacio tra intervistatrice e calciatore dopo la vittoria in Coppa del Mondo. Undici anni dopo, secondo la rivista Lecturas, Iker Casillas e Sara Carbonero avrebbero deciso di divorziare e starebbero vivendo da separati in casa. L’ultima volta che i due sono stati visti insieme pubblicamente è stato lo scorso 12 febbraio con la giornalista ricoverata in ospedale per la recidiva di un tumore alle ovaie. La fine del matrimonio era già decisa ma il portiere non ha voluto lasciare la moglie da sola. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il mondo li ha conosciuti per quel bacio tra intervistatrice e calciatore dopo la vittoria in Coppa del Mondo. Undici anni dopo, secondo la rivista Lecturas,avrebbero deciso di divorziare e starebbero vivendo da separati in casa. L’ultima volta che i due sono stati visti insieme pubblicamente è stato lo scorso 12 febbraio con la giornalista ricoverata in ospedale per la recidiva di un tumore alle ovaie. La fine del matrimonio era già decisa ma il portiere non ha voluto lasciare la moglie da sola. SportFace.

