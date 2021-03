Iker Casillas e Sara Carbonero, amore al capolinea: «Si sono lasciati» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cala il sipario sulla storia d’amore tra Iker Casillas e Sara Carbonero. O almeno così dicono i media spagnoli, nello specifico il settimanale «Lecturas», secondo cui lo storico portiere e la giornalista sportiva avrebbero deciso consensualmente di lasciarsi: «Una separazione maturata di comune accordo», riporta la testata. «Già da alcune settimane lui vive in una casa diversa rispetto a quella di famiglia». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cala il sipario sulla storia d’amore tra Iker Casillas e Sara Carbonero. O almeno così dicono i media spagnoli, nello specifico il settimanale «Lecturas», secondo cui lo storico portiere e la giornalista sportiva avrebbero deciso consensualmente di lasciarsi: «Una separazione maturata di comune accordo», riporta la testata. «Già da alcune settimane lui vive in una casa diversa rispetto a quella di famiglia».

