Idi di Marzo all’Area Sacra di Largo Argentina | salta la rievocazione storica a Roma

Leggi su funweek

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Per il secondo anno consecutivoladella morte di Giulio Cesare a cura dell’Associazione del Gruppo Storicono che si sarebbe dovuta svolgere come consuetudine presso gli scavi di. Quest’anno la manifestazione non avrà luogo e a causa dei lavori che verranno effettuati sul sito e probabilmente anche per motivi legati al contenimento del Covid. UBI MAIOR MINOR CESSAT! Il Gruppo Storicono, associazione di divulgazione ededicata allaantica, mette in scena ogni anno uno degli eventi più importanti della Storia dell’Umanità: l’assassinio di Giulio Cesare. Dopo la rappresentazione teatrale in abiti storici, dove assisteremo alle ...