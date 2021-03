I segreti di Medjugorje: parla il sacerdote scelto per rivelarli al mondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un’intervista a Padre Petar Ljubicic, sacerdote conosciuto come colui che è destinato a rivelare i 10 segreti di Medjugorje. Mirjana Dragicevic, una delle sei veggenti di Medjugorje, avrebbe scelto Padre Petar Ljubicic per l’importante compito di rivelare il contenuto dei dieci segreti al mondo intero. In un’intervista rilasciata a Radio Maria, il sacerdote parla dei L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un’intervista a Padre Petar Ljubicic,conosciuto come colui che è destinato a rivelare i 10di. Mirjana Dragicevic, una delle sei veggenti di, avrebbePadre Petar Ljubicic per l’importante compito di rivelare il contenuto dei diecialintero. In un’intervista rilasciata a Radio Maria, ildei L'articolo proviene da La Luce di Maria.

