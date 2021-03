I politici italiani e l’alibi dell’euro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Caro direttore, ho appena letto gli articoli di copertina del nuovo numero, ma siamo sicuri che la colpa del nostro declino sia dell'Europa? Ci ha chiesto l'Europa di mandare in pensione i dipendenti pubblici dopo 15 anni? Di elargire pensioni da 90 mila euro al mese? Di avere più dipendenti pubblici di tutti gli altri e più pagati di tutti gli altri? Vogliamo parlare della Sicilia? L'elenco potrebbe essere lunghissimo. Capisco che è più facile dire che è colpa degli altri, ma un articolo alternativo ci stava bene. La Germania ha fatto le riforme, noi? Grazie. Mauro, abbonato da 20 anni Caro Mauro, temo ci sia un equivoco. Pubblicare un'inchiesta su 20 anni di euro non significa sostenere che le colpe del declino dell'Italia siano tutte dell'euro. Se abbiamo presentato una valutazione critica di due decenni di moneta unica è semmai perché qualcuno ha ritenuto che senza più la lira, ma ... Leggi su panorama (Di mercoledì 10 marzo 2021) Caro direttore, ho appena letto gli articoli di copertina del nuovo numero, ma siamo sicuri che la colpa del nostro declino sia dell'Europa? Ci ha chiesto l'Europa di mandare in pensione i dipendenti pubblici dopo 15 anni? Di elargire pensioni da 90 mila euro al mese? Di avere più dipendenti pubblici di tutti gli altri e più pagati di tutti gli altri? Vogliamo parlare della Sicilia? L'elenco potrebbe essere lunghissimo. Capisco che è più facile dire che è colpa degli altri, ma un articolo alternativo ci stava bene. La Germania ha fatto le riforme, noi? Grazie. Mauro, abbonato da 20 anni Caro Mauro, temo ci sia un equivoco. Pubblicare un'inchiesta su 20 anni di euro non significa sostenere che le colpe del declino dell'Italia siano tutte dell'euro. Se abbiamo presentato una valutazione critica di due decenni di moneta unica è semmai perché qualcuno ha ritenuto che senza più la lira, ma ...

