I Mercenari 3: tutto quello che c'è da sapere sul film

I Mercenari 3: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 10 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I Mercenari 3, film del 2014 diretto da Patrick Hughes, ed è il sequel del film I Mercenari 2. Il film è la terza pellicola della serie degli Expendables, iniziata nel 2010 e creata da Sylvester Stallone, protagonista dei film e regista del primo capitolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gli Expendables, guidati da Barney Ross, liberano dalla prigionia un ex-Mercenario chiamato Doc, approfittando del suo trasferimento su un treno blindato verso una prigione militare. Doc è un ex-medico ed ex-Mercenario molto abile nell'uso dei coltelli e nelle arti marziali, che era ...

