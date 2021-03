I giocatori del Porto: “Sapevamo che la barriera della Juve salta e ci siamo allenati su questo” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Quella conclusione rasoterra di Sergio Oliveira del Porto, che ha eliminato la Juventus dalla Champions League, non è stata casuale. A rivelarlo sono gli stessi giocatori del Porto al termine della partita. Comincia Chancel Mbemba. Abbiamo visto nei video come la Juve si comportava nelle punizioni a sfavore dal limite. Abbiamo notato che in barriera saltano sempre. Così abbiamo lavorato su questo in allenamento. Il gol del 2-2 che ci fa passare il turno è il frutto del nostro lavoro. Questa invece la spiegazione di Pepe. Abbiamo lavorato molto su questo tipo di situazioni e siamo stati fortunati, perché Sergio Oliveira ha tirato bene e poi la barriera è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Quella conclusione rasoterra di Sergio Oliveira del, che ha eliminato lantus dalla Champions League, non è stata casuale. A rivelarlo sono gli stessidelal terminepartita. Comincia Chancel Mbemba. Abbiamo visto nei video come lasi comportava nelle punizioni a sfavore dal limite. Abbiamo notato che inno sempre. Così abbiamo lavorato suin allenamento. Il gol del 2-2 che ci fa passare il turno è il frutto del nostro lavoro. Questa invece la spiegazione di Pepe. Abbiamo lavorato molto sutipo di situazioni estati fortunati, perché Sergio Oliveira ha tirato bene e poi laè ...

