I furbetti del vaccino: a Milano individuate 220 persone in lista senza averne diritto (Di mercoledì 10 marzo 2021) In un paese in cui ognuno cerca di scavalcare l'altro, per una volta si è riusciti a sventare un'ingiustizia, ma resta l'amarezza per l'egoismo dimostrato. Duecentoventi persone hanno infatti tentato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 marzo 2021) In un paese in cui ognuno cerca di scavalcare l'altro, per una volta si è riusciti a sventare un'ingiustizia, ma resta l'amarezza per l'egoismo dimostrato. Duecentoventihanno infatti tentato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, in lista senza averne diritto: individuati 220 'furbetti' del vaccino #Covid - TgLa7 : 'Quando sarà il mio turno'. #Mattarella solo oggi vaccinato. Lezione ai troppi furbetti del #vaccino - Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - sergimagugliani : RT @LaNotiziaTweet: Cose da pazzi. L’#Inps multata per aver dato la caccia ai furbetti del Covid. Dal Garante della Privacy una sanzione di… - CommentoRimosso : RT @LaNotiziaTweet: Cose da pazzi. L’#Inps multata per aver dato la caccia ai furbetti del Covid. Dal Garante della Privacy una sanzione di… -