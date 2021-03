Hyundai Kona N - Primo sguardo alla Suv sportiva (Di mercoledì 10 marzo 2021) Iniziano a cadere le camuffature dalla più sportiva delle Suv Hyundai, la Kona N, protagonista di una nuova serie di teaser che ne mostra alcuni dettagli definitivi. Fin dal Primo sguardo la parentela con gli altri modelli della famiglia N è subito evidente: grandi prese d'aria all'anteriore, un alettone posteriore e dettagli rossi che corrono lungo la parte bassa della vettura, evidenziando le forme del nuovo kit aerodinamico. La prima Suv con il marchio N è caratterizzata anche da una nuova firma luminosa e da una calandra ispirata alle fusoliere aeronautiche, sovrastata da tre feritoie aggiuntive che richiamano quelle presenti nella parte bassa del paraurti della sorella i30 N. I richiami alla hatchback proseguono al posteriore: oltre all'estrattore, con due ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 10 marzo 2021) Iniziano a cadere le camuffature dpiùdelle Suv, laN, protagonista di una nuova serie di teaser che ne mostra alcuni dettagli definitivi. Fin dalla parentela con gli altri modelli della famiglia N è subito evidente: grandi prese d'aria all'anteriore, un alettone posteriore e dettagli rossi che corrono lungo la parte bassa della vettura, evidenziando le forme del nuovo kit aerodinamico. La prima Suv con il marchio N è caratterizzata anche da una nuova firma luminosa e da una calandra ispirata alle fusoliere aeronautiche, sovrastata da tre feritoie aggiuntive che richiamano quelle presenti nella parte bassa del paraurti della sorella i30 N. I richiamihatchback proseguono al posteriore: oltre all'estrattore, con due ...

