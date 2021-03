House of Gucci, Lady Gaga e Adam Driver nelle prime foto dal set di Ridley Scott (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lei interpreta Patrizia Reggiani, lui Maurizio Gucci: ecco i protagonisti del film sull'omicidio Gucci durante le riprese in Italia Leggi su it.mashable (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lei interpreta Patrizia Reggiani, lui Maurizio: ecco i protagonisti del film sull'omicidiodurante le riprese in Italia

Advertising

rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - BeyondThePlot : Avete visto Lady Gaga nel nuovo film House of Gucci (2021) @ladygaga #LadyG #Gucci #HouseOfGucci - frensiiii : RT @gyllenerd: lady gaga e adam driver in questo momento stanno girando house of gucci in statale, questo la bocconi e la cattolica lo sann… - Matthewcost : RT @lusurpateur_: Non i valdostani triggerati perché hanno scritto che le scene in montagna di The House of Gucci sono state girate in Piem… - njghtlock : 'House of Gucci', 'Lady Gaga' OKAY RAGA ABORT MISSION nonostante la gente che spara cazzate dicendo che gaga è a '… -