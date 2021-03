House of Gucci: ecco le prime foto di Lady Gaga e Adam Driver (Di mercoledì 10 marzo 2021) Adam Driver e Lady Gaga sono in Valle D’Aosta per girare alcune scene del film diretto da Ridley Scott “House of Gucci”, ecco le immagini In un post pubblicato sui social, Lady Gaga ha svelato ufficialmente la prima immagine del “Signore e Signora Gucci“, i due protagonisti di “House of Gucci” il film diretto da Ridley Scott. Nella foto pubblicata dalla pop star internazionale, la “signora Gucci” è ritratta con un abito scuro e porta in testa un colbacco bianco mentre Maurizio Gucci, che sarà interpretato da Adam Driver, sfoggia un abito bianco e panna anni ’70. I due si trovano attualmente a ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021)sono in Valle D’Aosta per girare alcune scene del film diretto da Ridley Scott “of”,le immagini In un post pubblicato sui social,ha svelato ufficialmente la prima immagine del “Signore e Signora“, i due protagonisti di “of” il film diretto da Ridley Scott. Nellapubblicata dalla pop star internazionale, la “signora” è ritratta con un abito scuro e porta in testa un colbacco bianco mentre Maurizio, che sarà interpretato da, sfoggia un abito bianco e panna anni ’70. I due si trovano attualmente a ...

Ultime Notizie dalla rete : House Gucci 'House of Gucci': la prima foto ufficiale di Lady Gaga e Adam Driver Martedì sera (9 marzo) il riserbo è venuto meno e Lady Gaga con un breve post in italiano su Instagram ha condiviso la prima immagine ufficiale di House of Gucci . " Signore e Signora Gucci ", ha ...

Lady Gaga e Adam Driver nella prima foto dal set di 'House of Gucci' Dall'account Instagram di Lady Gaga arriva la prima foto ufficiale dal set di 'House of Gucci' di Ridely Scott. 'Signore e Signora Gucci' scrive l'attrice e popstar a commento dello scatto che la ritrae nei panni di Patrizia Reggiani a fianco di Adam Driver , che interpreta il ...

«House of Gucci», la prima foto di Lady Gaga e Adam Driver Vanity Fair Italia Lady Gaga, la prima foto della popstar nei panni di 'Lady Gucci' Patrizia Reggiani La cantante pubblica uno scatto dal set del film di Ridley Scott E’ stretta ad Adam Driver, suo marito nella pellicola che sta girando in Italia Lady Gaga pubblica su Instagram la prima foto in cui ve ...

Lady Gaga svela sui social la prima foto da ‘Signora Gucci’ “Signor e Signora Gucci”, con questa semplice caption, Lady Gaga ha svelato ieri la prima foto tratta dall’atteso biopic diretto da Ridley Scott ‘House of Gucci’. L’immagine ritrae la cantante e attri ...

