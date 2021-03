Hood | Outlaws & Legends svela la classe Hunter in un nuovo trailer gameplay

(Di mercoledì 10 marzo 2021)di Sumo Digital e Focus Home Interactive è stato annunciato lo scorso anno e, nel corso dei TGA 2020, abbiamo scoperto che il gioco arriverà quest'anno su PS5, Xbox Series X/S e PC. La data di uscita è fissata al 21 maggio 2021 e, per lenire l'attesa, IGN ha pubblicato undel titolo. Nello specifico, ilvideo è dedicato alla. In compagnia del game director Andrew Willans, questoesplora lagiocabile, caratterizzata da attacchi silenziosi e furtivi. La sua arma principale è una tripla freccia modificata. Leggi altro...

Hood: Outlaws & Legends di Sumo Digital e Focus Home Interactive è stato annunciato lo scorso anno e, nel corso dei TGA 2020, abbiamo scoperto che il gioco arriverà quest'anno su PS5, Xbox Series X/S ... Hood Outlaws e Legends è il nuovo gioco multigiocatore di Sumo Digital di genere competitivo/cooperativo, nel quale dovremo contrastare una squadra avversaria ed affrontare dei nemici comandati dall'i ...