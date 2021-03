Ho mandato una mail di insulti alla mia ex all'azienda in cui lavorava. Ora sono indagato. Cosa rischio? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Buongiorno. Ho ricevuto un avviso dal tribunale con cui mi informano che sono concluse le indagini in un procedimento penale a mio carico. Nel foglio leggo che sarei indagato perché avrei offeso la reputazione della mia ex fidanzata, inviando una mail a un indirizzo della società in cui lavorava e su Facebook sulla pagina della stessa azienda. Nell'... Leggi su ilcittadinomb (Di mercoledì 10 marzo 2021) Buongiorno. Ho ricevuto un avviso dal tribunale con cui mi informano checoncluse le indagini in un procedimento penale a mio carico. Nel foglio leggo che sareiperché avrei offeso la reputazione della mia ex fidanzata, inviando unaa un indirizzo della società in cuie su Facebook sulla pagina della stessa. Nell'...

