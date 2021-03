"Ho detto ai miei alunni che chiudeva la scuola. Il silenzio che ho respirato è stato assordante". (Di mercoledì 10 marzo 2021) Perché proprio adesso che si erano fatti degli amici? Leggo la rabbia, la tristezza, la delusione nei loro occhi. Per aver fatto tanto e per aver ottenuto quello che non volevano. Tornare a stare ... Leggi su famigliacristiana (Di mercoledì 10 marzo 2021) Perché proprio adesso che si erano fatti degli amici? Leggo la rabbia, la tristezza, la delusione nei loro occhi. Per aver fatto tanto e per aver ottenuto quello che non volevano. Tornare a stare ...

Advertising

MetaErmal : @GnocatoSilvia A me stesso. Non mi vedevo più. E mi sono detto che mi voglio bene nonostante tutti i miei difetti. Mi ha fatto stare meglio - LuniVale : RT @Ghemon: La mia operazione televoto ha funzionato solo a metà, perchè i miei fan sono tutti troppo giovani e invece di inviare votarmi c… - la_frig : RT @GHINODITACCO18: I miei genitori hanno 88 anni. Gli ho detto che oggi Mattarella si è vaccinato. Hanno detto che non gliene frega un caz… - matystilinski : le miei amiche quando gli ho detto che volevo farmi i capelli così: - emato64 : RT @GHINODITACCO18: I miei genitori hanno 88 anni. Gli ho detto che oggi Mattarella si è vaccinato. Hanno detto che non gliene frega un caz… -