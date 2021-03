H&M, la collezione di Simone Rocha «prende vita» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto parte da un libro, una vera passione di Simone Rocha, e dalla situazione attuale, una pandemia che ha messo in stand-by qualsiasi possibilità di dar vita a eventi fisici. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto parte da un libro, una vera passione di Simone Rocha, e dalla situazione attuale, una pandemia che ha messo in stand-by qualsiasi possibilità di dar vita a eventi fisici.

acffiorentina : ?? | ATHLETIC PERFORMANCE OF THE MONTH ? 389 Minuti giocati ?? 44,62 Km percorsi ?? 31,51 Km/h di velocità massima… - MontalbanoRai : STASERA, h. 21.25 su @RaiUno con 'Il metodo Catalanotti' #IlCommissarioMontalbano #Montalbano #AndreaCamilleri… - AzzurreFIGC : ?????? ????????h???????? ?? ???? ????????h?? ?? ???? ???????????? ?????? ??` ?????????? ? ?? Cristiana #Girelli meravigliosa rappresentante del… - __Mahi__M : @nainalage @s_s_r_ @actor_nithiin Sbke sir hai @actor_nithiin mere baby h ???? - NestiMarta : @SasatoreS Facciamo una raccolta di tutti i momenti in cui l ha 'delusa'? Tipo quando le ha asciugato le lacrime,… -