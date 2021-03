Highlights e gol Psg-Barcellona 1-1 | Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ildeglie dei gol di Psg-, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della. Al Parco dei Principi i ragazzi di Ronald Koeman giocano una grande partita ma non basta per ribaltare l’1-4 dell’andata. Ventinove minuti di dominio blaugrana ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie al rigore trasformato da Mbappè. Poco dopo arriva il gol del pareggio di Lionel Messi, un sinistro semplicemente straordinario. Sul finire di primo tempo l’episodio chiave: Messi si presenta dal dischetto ma Keylor Navas e la traversa dicono di no. Nella ripresa ilci prova, crea occasioni ma non riesce a segnare e a riaprire la contesa. Ai quarti ci vanno i parigini. 1-0 MBAPPE’ 1-1 ...