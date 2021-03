Harry e Meghan hanno detto la verità nell’intervista? Perché credergli e perché no (Di mercoledì 10 marzo 2021) PERCHÈ SI’ – Meghan e Harry io vi credo. Vi credo e vi capisco. Comprendo proprio quel crinale di inconsapevolezza e ingenuità rispetto agli obblighi, alla routine, alla tradizione della Corona che vi viene rivoltato contro dicendovi: “Ma non prendeteci in giro, tanto lo sapevate”. Sapevate che Harry non sarebbe diventato re, sapevate che Archie sarebbe stato l’ultimo dei bisnipoti a sfregare i braccioli del trono, sapevate che un’unione matrimoniale non proprio ortodossa, non proprio consona alla tradizione aristocratica della monarchia britannica, sarebbe stata osservata con distacco e disprezzo da una famiglia storicamente e culturalmente mai troppo lontana da quell’approccio colonialista ottocentesco (leggasi la “pelle troppo scura”). Lo sapevate sì, e allora? Io vi credo e vi capisco proprio per questo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) PERCHÈ SI’ –io vi credo. Vi credo e vi capisco. Comprendo proprio quel crinale di inconsapevolezza e ingenuità rispetto agli obblighi, alla routine, alla tradizione della Corona che vi viene rivoltato contro dicendovi: “Ma non prendeteci in giro, tanto lo sapevate”. Sapevate chenon sarebbe diventato re, sapevate che Archie sarebbe stato l’ultimo dei bisnipoti a sfregare i braccioli del trono, sapevate che un’unione matrimoniale non proprio ortodossa, non proprio consona alla tradizione aristocratica della monarchia britannica, sarebbe stata osservata con distacco e disprezzo da una famiglia storicamente e culturalmente mai troppo lontana da quell’approccio colonialista ottocentesco (leggasi la “pelle troppo scura”). Lo sapevate sì, e allora? Io vi credo e vi capisco proprio per questo. ...

