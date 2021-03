Harry e Meghan finiscono sulla graticola. L’aristocrazia li distrugge: «Ma quale razzismo…» (Di mercoledì 10 marzo 2021) «Harry e Meghan stanno sbagliando, evidentemente hanno scambiato la “S” di sovranità della monarchia con la “S” simbolo del dollaro”. Così la principessa palermitana Signoretta Alliata Licata di Baucina commenta con una battuta ironica le accuse di razzismo, mosse dal principe Harry e dalla moglie Meghan Markle nei confronti della Casa Reale britannica nel corso dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. La principessa, che frequenta abitualmente il Regno Unito e che nel suo quattrocentesco palazzo di Palermo ha ospitato diversi esponenti delL’aristocrazia inglese, non ha dubbi: «Meghan non è adatta al ruolo che ricopre. La monarchia inglese è un’istituzione di enorme importanza – sottolinea – basti pensare a quello che ha fatto nel corso del ‘900 per difendere i principi democratici, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) «stanno sbagliando, evidentemente hanno scambiato la “S” di sovranità della monarchia con la “S” simbolo del dollaro”. Così la principessa palermitana Signoretta Alliata Licata di Baucina commenta con una battuta ironica le accuse di razzismo, mosse dal principee dalla moglieMarkle nei confronti della Casa Reale britannica nel corso dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. La principessa, che frequenta abitualmente il Regno Unito e che nel suo quattrocentesco palazzo di Palermo ha ospitato diversi esponenti delinglese, non ha dubbi: «non è adatta al ruolo che ricopre. La monarchia inglese è un’istituzione di enorme importanza – sottolinea – basti pensare a quello che ha fatto nel corso del ‘900 per difendere i principi democratici, ...

