Haaland torna sul rigore | “Bono rideva | poi ho segnato e ha smesso”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Eerling Brausempre più protagonista. L’attaccante norvegese ha trascinato, con la sua doppietta, il Borussia Dortmund ai quarti di finale di Champions League, eliminando il Siviglia. Il bomber dei gialloneri, al termine della partita, èto sultrasformato nella ripresa, spiegando in particolare la sua esultanza in faccia a. “Se fosse rimasto sulla linea, avreigià la prima volta” ha dettosul calcio diche è stato fatto ripetere perché il portiere si era mosso prima della battuta dell’ex Salisburgo. “Nella seconda era posizionato correttamente ho. Il karma è così: si era fatto beffe di me quando avevo sbagliato, poi hoe lui non ha più riso” ha aggiunto il bomber del ...

Advertising

sportface2016 : #calcio #BorussiaDortmundSevilla Eerling #Haaland torna sul 'duello' con #Bono: 'Gli ho urlato quello che mi ha d… - infoitsport : Lewandowski con una tripletta cancella la doppietta-lampo di Haaland: 4-2 al Dortmund, il Bayern torna primo - hilarita13 : RT @cmdotcom: #Lewandowski con una tripletta cancella la doppietta-lampo di #Haaland: 4-2 al #Dortmund, il #Bayern torna primo #BayernDortm… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Lewandowski con una tripletta cancella la doppietta-lampo di #Haaland: 4-2 al #Dortmund, il #Bayern torna primo #BayernDortm… - cmdotcom : #Lewandowski con una tripletta cancella la doppietta-lampo di #Haaland: 4-2 al #Dortmund, il #Bayern torna primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland torna

Domani al via le gare di ritorno con La Juventus chein campo contro il Porto , per ribaltare ...00 Siviglia - Borussia Dortmund 2 - 3 (7 Suso, 19 Dahoud, 27 , 43) h 21:00 Porto - ......il gol a porta vuota del solitoche mette in ghiaccio la qualificazione prima dell'intervallo. A inizio ripresa il Dortmund parte forte e va vicino al bis con il mancino di Hazard, poi...In questi giorni, dopo le grandi prestazioni europee, si è tornati a parlare della clausola rescissoria Haaland in chiave mercato. A quanto ammonta?Una qualificazione mai messa in discussione e poi incredibilmente in bilico nell’ultimo minuto di gioco. Il Borussia Dortmund suda freddo ma alla fine conquista l’accesso ai quarti di finale di Champi ...