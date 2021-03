Haaland, rigore ok al secondo tentativo e presa in giro al portiere: “Ero nervoso ma poi…” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Due gol, neanche a dirlo decisivi. Erling Haaland continua a trascinare il Borussia Dortmund a suon di reti importanti. La doppietta messa a segno contro il Siviglia nel ritorno degli ottavi di finale ha portato i tedeschi al turno successivo. Tante emozioni, però, sulla seconda marcatura del bomber, arrivata dal dischetto. Un penalty tirato per ben due volte con il primo tentativo parato dall'estremo difensore. Ai microfoni del canale ufficiale della Uefa, il norvegese ha spiegato le sue sensazioni su quei momenti e anche motivato la successiva "presa in giro" al rivale dopo la marcatura.Haaland: "Ero nervoso ma il portiere si era mosso..."caption id="attachment 1105703" align="alignnone" width="1024" Haaland (getty images)/caption“Devo dire che è ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Due gol, neanche a dirlo decisivi. Erlingcontinua a trascinare il Borussia Dortmund a suon di reti importanti. La doppietta messa a segno contro il Siviglia nel ritorno degli ottavi di finale ha portato i tedeschi al turno successivo. Tante emozioni, però, sulla seconda marcatura del bomber, arrivata dal dischetto. Un penalty tirato per ben due volte con il primoparato dall'estremo difensore. Ai microfoni del canale ufficiale della Uefa, il norvegese ha spiegato le sue sensazioni su quei momenti e anche motivato la successiva "in" al rivale dopo la marcatura.: "Eroma ilsi era mosso..."caption id="attachment 1105703" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption“Devo dire che è ...

Advertising

GoalItalia : ?? Goal annullato ?? Rigore assegnato ?? Rigore sbagliato ?? Rigore ripetuto ?? Rigore realizzato Haaland ?? VAR, succed… - ItaSportPress : Haaland, rigore ok al secondo tentativo e presa in giro al portiere: 'Ero nervoso ma poi...' -… - sportli26181512 : Dortmund-Siviglia, Haaland spiega il 2-0: 'Il portiere mi ha urlato in faccia'. VIDEO: Il bomber norvegese del Boru… - MusticaG : @aleaus81 Il gol è stato annullato per il fallo di #Haaland, e non per la trattenuta che porta al rigore. - Teo__Visma : @Otravez9d Bhe, il gol è stato annullato perché considerata fallosa la spinta di Haaland. A quel punto, fatta quest… -