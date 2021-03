Guenda Goria e la lotta contro la malattia: “Pensavo fosse solo stress, per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne. Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di Endometriosi“. A rivelarlo è Guenda Goria, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che sui social ha deciso di rompere il silenzio su questa malattia contro cui anche lei combatte. “Marzo è il mese dedicato ad una malattia con la quale ho scoperto da poco di dover combattere“. “É una patologia di cui si parla poco, che spesso si tende a sottovalutare ma che può avere delle conseguenze molto gravi come l’infertilità o, in rarissimi casi, forme tumorali – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Perhoattribuendoli allo. Mi raccomando a tutte le donne. Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di Endometriosi“. A rivelarlo è, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che sui social ha deciso di rompere il silenzio su questacui anche lei combatte. “Marzo è il mese dedicato ad unacon la quale ho scoperto da poco di dover combattere“. “É una patologia di cui si parla poco, che spesso si tende a sottovalutare ma che può avere delle conseguenze molto gravi come l’infertilità o, in rarissimi casi, forme tumorali – ha ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Tommaso Zorzi, dal suo futuro con Mediaset all'inaspettata frecciatina nei confronti di Maria Teresa e Guenda Goria… - ___BrOwNiE9___ : Come se GUENDA GORIA e MARIATERESA RUTA non avessero qualità per emergere senza parlare di un bamboccio di 25 anni.… - baileyredrose : RT @gabrielsniceass: pazzesca la stanza blu in questa foto maria teresa ruta stefania orlando guenda goria e tommaso zorzi - russoalice041 : RT @r_esistancee: In un mondo di gente che si crede sto cazzo e anziché prendere in mano un telefono e fare una chiamata preferisce tirare… - blogtivvu : Tommaso Zorzi lancia una frecciatina a Maria Teresa e Guenda citando Barbara d’Urso -