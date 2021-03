‘Gucci’ | film di Scott con Gaga boccata ossigeno per Valle d’Aosta

Leggi su dire

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Le grandi produzioni cinematografiche americane scelgono l’Italia anche in piena pandemia. È il caso di Ridley Scott. Il regista de ‘Il Gladiatore’ e di ‘The Martian’ è atterrato nel Bel Paese per girare ‘House of Gucci‘, il film sull’omicidio di Maurizio Gucci (presidente dell’omonima casa di moda italiana dal 1983 al 1993). Con lui un cast stellare composto da Adam Driver e Lady Gaga rispettivamente nei panni di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, la mandante dell’esecuzione del suo ex marito. Tra le location scelte per le riprese – come Roma, Milano, Como e Firenze – c’è anche Gressoney, un piccolo comune della Valle d’Aosta orientale, ai piedi del Monte Rosa. “Sicuramente per la comunità è stato un qualcosa di positivo perché in questo inverno, a causa del Covid, è stato tutto chiuso e gli impianti sciistici in tutta la Valle d’Aosta non hanno aperto. Di conseguenza gli alberghi e gli esercizi non hanno potuto lavorare”, ha detto Mattia Alliod, sindaco di Gressoney, alla Dire. “In questo periodo ha rappresentato una boccata d’ossigeno perché grazie a questa produzione tutti gli esercizi hanno lavorato, ma anche tanti residenti che sono a casa senza occupazione hanno potuto lavorare come comparse o manovalanza. Le riprese del film hanno creato un momento positivo per i cittadini”. Il sindaco, però, non ci ha potuto svelare di più perché ha firmato un accordo di riservatezza con la produzione. ‘HOUSE OF GUCCI’, LA PRIMA IMMAGINE DAL SET