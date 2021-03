Gucci: arrivano le prime foto dal set del nuovo film di Ridley Scott (Di mercoledì 10 marzo 2021) La popstar Lady Gaga ha condiviso il primo scatto con l’attore Adam Driver, direttamente dal set del film House of Gucci di Ridley Scott Un paio di settimana fa sono volate in rete le prime immagini di Lady Gaga in Italia, per la precisione a Roma. La cantante e attrice è nella capitale per girare Gucci, il film di Ridley Scott incentrato sull’omicidio di Maurizio Gucci. Oggi, possiamo finalmente vedere la prima foto ufficiale di Lady Gaga e Adam Driver in Gucci, in cui interpretato rispettivamente Patrizia Reggiani, detta La Vedova Nera, e Maurizio Gucci. La coppia è immortalata sulla neve di Gressoney, dove sono state girate alcune scene del film, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 marzo 2021) La popstar Lady Gaga ha condiviso il primo scatto con l’attore Adam Driver, direttamente dal set delHouse ofdiUn paio di settimana fa sono volate in rete leimmagini di Lady Gaga in Italia, per la precisione a Roma. La cantante e attrice è nella capitale per girare, ildiincentrato sull’omicidio di Maurizio. Oggi, possiamo finalmente vedere la primaufficiale di Lady Gaga e Adam Driver in, in cui interpretato rispettivamente Patrizia Reggiani, detta La Vedova Nera, e Maurizio. La coppia è immortalata sulla neve di Gressoney, dove sono state girate alcune scene del, ...

Advertising

tuttoteKit : #Gucci: arrivano le prime foto dal set del nuovo film di Ridley Scott #AdamDriver #LadyGaga #RidleyScott #tuttotek - RegalinoV : House Of Gucci arriva sul lago di Como - njghtlock : 'House of Gucci', 'Lady Gaga' OKAY RAGA ABORT MISSION nonostante la gente che spara cazzate dicendo che gaga è a '… - aostasera : Falsi positivi sul set del film 'Gucci', arrivano i chiarimenti fra Usl e Irv -