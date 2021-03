Guardia di Finanza: concorso per 10 tenenti del ruolo tecnico - logistico - amministrativo del corpo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale " n° 15, del 23 febbraio 2021) è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo '... Leggi su sanremonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale " n° 15, del 23 febbraio 2021) è stato pubblicato il, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10in servizio permanente effettivo del'...

Advertising

pdaniele6717 : RT @monikindaaaa: il reddito di cittadinanza va per la maggior parte a stranieri e Rom...sono tutte truffe con documenti e dichiarazioni fa… - vnewsita : #Sequestro e #confisca della Guardia di Finanza di #Benevento - princigallomich : GUARDIA DI FINANZA: CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AM… - blogsicilia : #notizie #sicilia Tir con 10 chili di cocaina bloccato a Villabate, l'autista arrestato dalla Guardia di Finanza -… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Frode #fiscale da un milione di euro nell'Alto Garda: la Guardia di Finanza denuncia cinque imprenditori che avrebbero… -