Gruppo Cap finanzia centrale idroelettrica in India e pozzi in Madagascar

(Adnkronos) - Nel 2020, con l'acquisto di crediti di carbonio, Gruppo Cap ha compensato 43.032 tonnellate di CO2e derivanti dalle attività dell'utility legate ai servizi generali, di depurazione, fognatura, acquedotto, relative al 2019. Un passo concreto verso l'obiettivo di ridurre del 40% la carbon footprint entro il 2033, tra le sfide al centro dell'agenda indicata dal Piano di Sostenibilità della water utility lombarda. Grazie all'acquisto di crediti di carbonio certificati, volti a compensare le emissioni di gas effetto serra, sono stati finanziati e supportati due progetti: la realizzazione di una centrale idroelettrica in India e la costruzione e la messa in sicurezza di una rete di pozzi per l'acqua potabile in Madagascar. "La transizione energetica necessita ...

