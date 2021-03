Grecia: preso uomo che ha dato via a pestaggio poliziotto (Di mercoledì 10 marzo 2021) E' stato arrestato l'uomo che ieri, durante gli incidenti nel sobborgo ateniese di Nea Smyrni ha disarcionato un poliziotto dalla moto, dando il via a un brutale pestaggio che ha lasciato l'agente in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) E' stato arrestato l'che ieri, durante gli incidenti nel sobborgo ateniese di Nea Smyrni ha disarcionato undalla moto, dando il via a un brutaleche ha lasciato l'agente in ...

Advertising

iconanews : Grecia: preso uomo che ha dato via a pestaggio poliziotto - cittonovo : @GianniBalzarini Hai ragione però CR7 credo che come un anno fa pretese che Sarri andasse a spiegargli il suo gioco… - Solarwen : Sono rossa in viso per l’ora di sole che ho preso in balcone ! Dio quanto sei bella Grecia ?? - Beaoh11 : @Carlo213Ge @StalinZio @ziobaffone @puporiccio @LeonardoCaciopp @Maxirobby @_MorganHJ @giadif Se l'Italia non avess… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia preso Dall'Inghilterra attacco ad Andrea Agnelli, il presidente della Juventus ne esce malissimo ... così De Magistris ha presentato la stazione Duomo Calciomercato " Il Napoli sul messicano Luka Romero: è sfida tra italiane CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Grecia: preso uomo che ha dato via a ...

Grecia: preso uomo che ha dato via a pestaggio poliziotto E' stato arrestato l'uomo che ieri, durante gli incidenti nel sobborgo ateniese di Nea Smyrni ha disarcionato un poliziotto dalla moto, dando il via a un brutale pestaggio che ha lasciato l'agente in ...

Grecia: preso uomo che ha dato via a pestaggio poliziotto - Ultima Ora Agenzia ANSA Grecia: preso uomo che ha dato via a pestaggio poliziotto (ANSA) – ROMA, 10 MAR – E’ stato arrestato l’uomo che ieri, durante gli incidenti nel sobborgo ateniese di Nea Smyrni ha disarcionato un poliziotto dalla moto, dando il via a un brutale pestaggio che ...

Bovini bloccati in mare, interviene l'Autorità europea per la sicurezza alimentare Genova – Animali stremati e rifiutati dai porti per timore del morbo della lingua blu: sulla vicenda delle centinaia di bovini bloccati in mare tra gli stenti su due navi spagnole per due mesi, interv ...

... così De Magistris ha presentato la stazione Duomo Calciomercato " Il Napoli sul messicano Luka Romero: è sfida tra italiane CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBuomo che ha dato via a ...E' stato arrestato l'uomo che ieri, durante gli incidenti nel sobborgo ateniese di Nea Smyrni ha disarcionato un poliziotto dalla moto, dando il via a un brutale pestaggio che ha lasciato l'agente in ...(ANSA) – ROMA, 10 MAR – E’ stato arrestato l’uomo che ieri, durante gli incidenti nel sobborgo ateniese di Nea Smyrni ha disarcionato un poliziotto dalla moto, dando il via a un brutale pestaggio che ...Genova – Animali stremati e rifiutati dai porti per timore del morbo della lingua blu: sulla vicenda delle centinaia di bovini bloccati in mare tra gli stenti su due navi spagnole per due mesi, interv ...