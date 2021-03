Governo e sindacati siglano il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale. “Puntare su digitalizzazione, concorsi e smart working” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha firmato oggi a Palazzo Chigi il “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, insieme al ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil.Di seguito è disponibile una sintesi dei contenuti del Patto e, in allegato, il documento completo. “Il Patto – fa sapere una nota del Governo – si colloca nel solco di un’azione di rilancio del Paese, volta a realizzare gli obiettivi cruciali della modernizzazione del “sistema Italia” e dell’incremento della coesione sociale, a partire dalla straordinaria opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. “Il buon funzionamento del settore ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il premier Mario Draghi ha firmato oggi a Palazzo Chigi il “perdele la”, insieme al ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil.Di seguito è disponibile una sintesi dei contenuti dele, in allegato, il documento completo. “Il– fa sapere una nota del– si colloca nel solco di un’azione di rilancio del Paese, volta a realizzare gli obiettivi cruciali della modernizzazione del “sistema Italia” e dell’incremento della, a partire dalla straordinaria opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. “Il buon funzionamento del settore ...

