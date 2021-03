Gli Emirati Arabi stanno invitando politici e uomini d’affari a vaccinarsi gratis a Dubai e Abu Dhabi (Di mercoledì 10 marzo 2021) politici, nobili e ricchi uomini d’affari di tutto il mondo negli ultimi mesi sono volati negli Emirati Arabi per ricevere gratuitamente dosi di vaccino anti-Covid in anticipo rispetto ai tempi previsti nei loro Paesi di residenza. Una possibilità offerta loro grazie a relazioni privilegiate con membri della locale famiglia reale o con funzionari governativi. Lo rivela un’inchiesta del quotidiano britannico Financial Times. Gli Emirati Arabi hanno vaccinato finora 6 milioni di persone su una popolazione di 10 milioni di abitanti e godono di abbondanti scorte di fiale. Il vaccino sarebbe teoricamente riservato ai residenti. Tuttavia è stato aperto un canale parallelo a quello ufficiale per invitare a vaccinarsi stranieri che godono di buone relazioni ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021), nobili e ricchidi tutto il mondo negli ultimi mesi sono volati negliper ricevere gratuitamente dosi di vaccino anti-Covid in anticipo rispetto ai tempi previsti nei loro Paesi di residenza. Una possibilità offerta loro grazie a relazioni privilegiate con membri della locale famiglia reale o con funzionari governativi. Lo rivela un’inchiesta del quotidiano britannico Financial Times. Glihanno vaccinato finora 6 milioni di persone su una popolazione di 10 milioni di abitanti e godono di abbondanti scorte di fiale. Il vaccino sarebbe teoricamente riservato ai residenti. Tuttavia è stato aperto un canale parallelo a quello ufficiale per invitare astranieri che godono di buone relazioni ...

