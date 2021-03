Gli effetti della crisi catalana nella politica spagnola. Parla Román Marugán (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ancora una volta la crisi della Catalogna smuove lo scenario politico spagnolo. La decisione del Parlamento europeo di revocare l’immunità a tre leader del movimento separatista catalano, Carles Puigdemont, Antoni Comín e Clara Ponsatí i Obiols, è vista da Madrid come un ulteriore passo, importante, verso la richiesta di estradizione. Infatti, secondo la stampa locale, il governo centrale si sta giocando tutte le carte per processare i tre politici sul territorio spagnolo. Il caso ha creato nuove tensioni all’interno del Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe) e Unidas Podemos, che insieme a Sinistra Unita, Partito nazionalista basco e Bildu hanno votato contro la mozione. A questo scontro si è unita la minaccia del partito indipendentista, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), di ritirare il suo sostegno al governo. Una ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ancora una volta laCatalogna smuove lo scenario politico spagnolo. La decisione delmento europeo di revocare l’immunità a tre leader del movimento separatista catalano, Carles Puigdemont, Antoni Comín e Clara Ponsatí i Obiols, è vista da Madrid come un ulteriore passo, importante, verso la richiesta di estradizione. Infatti, secondo la stampa locale, il governo centrale si sta giocando tutte le carte per processare i tre politici sul territorio spagnolo. Il caso ha creato nuove tensioni all’interno del Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe) e Unidas Podemos, che insieme a Sinistra Unita, Partito nazionalista basco e Bildu hanno votato contro la mozione. A questo scontro si è unita la minaccia del partito indipendentista, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), di ritirare il suo sostegno al governo. Una ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la “trattenuta Brunetta”, meno soldi se si sta a casa per gli effetti… - RobertoBurioni : Sento molta gente lamentarsi per gli effetti collaterali del vaccino AstraZeneca, che sono in realtà lievi e non tr… - marcodimaio : Tutta la mia solidarietà al collega e all’amico @matteorenzi, destinatario di una busta contenente due bossoli. Il… - laurac2605 : Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la 'trattenuta Brunetta', meno soldi se si sta a casa per gli effetti… - icallhnz : RT @pippofIop: Soffro di ansia da 5 anni, queste cretine non hanno la minima idea di cosa significhi sentirsi invalidati a tutti gli effett… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Huawei presenta FreeBuds 4i e WatchFit Elegant ...vento garantisce la coerenza degli effetti sonori rendendo l'ascolto ancora più fluido. Oltre all'esperienza audio cristallina, HUAWEI FreeBuds 4i offre un'eccellente esperienza di interazione . Gli ...

OVH colpita al cuore da un incendio Si escludono anche effetti importanti a livello di inquinamento ambientale e questa è già una ... Migliaia di siti offline Questa mattina gli utenti di centinaia di migliaia di siti internet si sono ...

Covid, un manuale spiega gli effetti indiretti nei bambini La Repubblica La coppia quasi perfetta: il partner ideale è questione di genetica Black Mirror ci ricorda che gli sceneggiatori inglesi sono tra i migliori autori ... e di essere vista – proprio in virtù della sua suggestiva analisi degli effetti che una scoperta come quella di ...

Carlo Nesti: ”Juve: cosa resterà dopo il Porto” In effetti, più volte avevo notato come fosse eccessivo il sacrificio imposto da Pirlo all’ex viola. Gli si chiedeva, a destra o a sinistra, di coprire l’intera fascia, ben distante dall’area altrui.

...vento garantisce la coerenza deglisonori rendendo l'ascolto ancora più fluido. Oltre all'esperienza audio cristallina, HUAWEI FreeBuds 4i offre un'eccellente esperienza di interazione ....Si escludono ancheimportanti a livello di inquinamento ambientale e questa è già una ... Migliaia di siti offline Questa mattinautenti di centinaia di migliaia di siti internet si sono ...Black Mirror ci ricorda che gli sceneggiatori inglesi sono tra i migliori autori ... e di essere vista – proprio in virtù della sua suggestiva analisi degli effetti che una scoperta come quella di ...In effetti, più volte avevo notato come fosse eccessivo il sacrificio imposto da Pirlo all’ex viola. Gli si chiedeva, a destra o a sinistra, di coprire l’intera fascia, ben distante dall’area altrui.