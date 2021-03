Gli “aiutini” dello Stato per Monte dei Paschi che pesano sugli italiani (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Senatore Gianluigi Paragone, leader di ItalExit, ha depositato un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze sul tema degli aiuti statali per salvare, ancora una volta, la Monte dei Paschi. Sul tema Monte dei Paschi e Fondazione MPS, Paragone è tornato già diverse volte. Lo Stato italiano, come sottolinea il Senatore, ha già salvato la banca nel 2017 per un ammontare di 5,4 miliardi di euro. Soldi che hanno pagato direttamente gli italiani e che sarebbe costata per ogni cittadino 73 euro a testa. Monte dei PaschiSalvare la banca più longeva al mondo agli italiani costerebbe fin troppo. Ma ancora non si sono capite le intenzioni dello Stato. Il leader di ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Senatore Gianluigi Paragone, leader di ItalExit, ha depositato un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze sul tema degli aiuti statali per salvare, ancora una volta, ladei. Sul temadeie Fondazione MPS, Paragone è tornato già diverse volte. Loitaliano, come sottolinea il Senatore, ha già salvato la banca nel 2017 per un ammontare di 5,4 miliardi di euro. Soldi che hanno pagato direttamente glie che sarebbe costata per ogni cittadino 73 euro a testa.deiSalvare la banca più longeva al mondo aglicosterebbe fin troppo. Ma ancora non si sono capite le intenzioni. Il leader di ...

Advertising

mimmo39868557 : @RealPiccinini @Cristiano Ma ditelo una volta per tutte, senza gli aiutini ai quali sono da sempre abituati in patr… - Davide58271622 : @AlessiaAccurso Voi invece con gli aiutini forse vincete lo scudo - yassassin1978 : @90ordnasselA Calcia esattamente fra “respect” e “equal game” Non gli va proprio giù che, per colpa di “respect” e… - trimonazo : @chiarv_ Hai usato gli aiutini PALESE - giorgiomaresi : @redavid18 @Paolo_Bargiggia @SilviaPrato1 @Inter @Atalanta_BC Chiellini lo 'puniscono' PUNTUALMENTE , il tuo 'spast… -