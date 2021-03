Giulia Salemi e il suo primo lavoro dopo il GF Vip: ecco di cosa si occupa sui social (Di mercoledì 10 marzo 2021) dopo la fine del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è subito messa all'opera. L'influencer italo - persiana è infatti attivissima sui social network, sui quali ha ricominciato a lavorare sia per un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021)la fine del Grande Fratello Vip,si è subito messa all'opera. L'influencer italo - persiana è infatti attivissima suinetwork, sui quali ha ricominciato a lavorare sia per un ...

Advertising

GabrielaGurali1 : RT @i_buona: Si sono trovate, poi perse, poi ritrovate. Un rapporto vero, due donne fenomenali. Giulia Salemi e Dayane Mello??? #mellos #pr… - Valsxxxx : RT @xattorneyx: Giulia Salemi unica al mondo che deve far partire da sola i propri hastag perché altrimenti nessuno se la calcola - haroldismylifee : RT @xattorneyx: Giulia Salemi unica al mondo che deve far partire da sola i propri hastag perché altrimenti nessuno se la calcola - Francym97 : RT @brookesbellarke: giulia salemi ending piera la pattumiera as she should #prelemi - vivodijuvee : RT @xattorneyx: Giulia Salemi unica al mondo che deve far partire da sola i propri hastag perché altrimenti nessuno se la calcola -