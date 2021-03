Giulia De Lellis nel trailer di Genitori Vs Influencer: la clip (Di mercoledì 10 marzo 2021) È appena uscito il trailer del film Genitori vs Influencer in cui vedremo Giulia De Lellis in nuove vesti. Si tratta della prima esperienza da attrice di grande schermo per Giulia, dopo aver già recitato in una web serie su WittyTv. Il film di Fabio Volo e dell’attrice Michela Andreozzi è in uscita su Sky il 4 Aprile. Come si comprende facilmente dal titolo, si tratta del racconto di uno scontro generazionale tra i Genitori e tutti gli Influencer da cui sono attratti i loro figli. Nella pellicola, Giulia si ritroverà quindi ad interpretare se stessa, ossia l’Influencer. Infatti, dopo aver partecipato a Uomini e Donne nel lontano 2017, Giulia ha subito conquistato i telespettatori che l’hanno seguita ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 10 marzo 2021) È appena uscito ildel filmvsin cui vedremoDein nuove vesti. Si tratta della prima esperienza da attrice di grande schermo per, dopo aver già recitato in una web serie su WittyTv. Il film di Fabio Volo e dell’attrice Michela Andreozzi è in uscita su Sky il 4 Aprile. Come si comprende facilmente dal titolo, si tratta del racconto di uno scontro generazionale tra ie tutti glida cui sono attratti i loro figli. Nella pellicola,si ritroverà quindi ad interpretare se stessa, ossia l’. Infatti, dopo aver partecipato a Uomini e Donne nel lontano 2017,ha subito conquistato i telespettatori che l’hanno seguita ...

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Genitori vs Influencer, il trailer e il poster del film [HD] Genitori vs Influencer, il trailer e il poster del film [HD]. Regia di Michela Andreozzi. Un film con Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica. Domenica 4 aprile su Sky Cinema Uno e in streaming su Now TV.

Genitori Vs Influencer, a Pasqua in prima tv su Sky Cinema e Now Tv ... come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene 'rapita' dallo smartphone, tanto che matura l'idea di voler diventare influencer - come il suo idolo Ele - O - Nora (Giulia De Lellis) - ...

Genitori vs Influencer, le prime immagini del film con Giulia De Lellis e Fabio Volo Il Messaggero Genitori vs Influencer: trailer del film Sky Original Diffuso il trailer e con le prime immagini del film Sky Original, Genitori vs Influencer diretto da Michela Andreozzi ...

Giulia De Lellis, le prime immagini da attrice Eccola sul grande schermo nel film con Fabio Volo e... Ecco le prime immagini di Giulia De Lellis attrice sul grande schermo. Dal 4 aprile in prima assoluta su Sky verrà trasmesso ‘’ GENITORI VS ...

