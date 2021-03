Giovanni Galeone parla del futuro di Massimiliano Allegri | ' Max vuole tornare su una panchina importante'

Advertising

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina, dopo l'esperienza alla Juventus terminata nell'estate del 2019. A rivelare questo retroscena è stato, ex allenatore ma anche amico dello stesso Allegri che, in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del futuro dell'ex tecnico bianconero: "Ha detto di no prima al Psg e al ...Commenta per primo, storico allenatore del Pescara , maestro di Massimiliano Allegri , parla dell'ex tecnico di Milan e Juventus a Radio Kiss Kiss: 'Credo che rientrerà ad allenare perché ha voglia di ...Commenta per primo Giovanni Galeone, storico allenatore del Pescara, maestro di Massimiliano Allegri, parla dell’ex tecnico di Milan e Juventus a Radio Kiss Kiss: “Credo che rientrerà ad allenare perc ...In un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex allenatore ha dichiarato che, dopo il divorzio dalla Juventus nell'estate del 2019 e la risoluzione di alcuni problemi personali, Allegri è pronto a tor ...