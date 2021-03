**Giornalisti: Gambino (Tpi), 'querela Renzi inaccettabile, al vaglio azioni legali per rispondere'** (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar- (Adnkronos) - "Stiamo valutando la possibilità di agire legalmente nei confronti di Renzi, perché riteniamo inaccettabile questa azione volta ad intimidire la libertà di stampa. siamo dunque alla valutazione di tutti gli strumenti legali e giuridici previsti dalla normativa europea che ci permettano di rispondere a querele temerarie come questa". Così all'Adnkronos il direttore di Tpi, Giulio Gambino, che torna sulla vicenda della querela nei confronti di alcune testate, tra cui quella che dirige, da parte del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi. "E' la seconda -dice Gambino- ci aveva già fatto causa per 100mila euro. Ogni volta che, a suo modo di vedere le cose, qualcuno dice qualcosa su di lui che gli sembra ingiusta lui agisce con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar- (Adnkronos) - "Stiamo valutando la possibilità di agire legalmente nei confronti di, perché riteniamoquesta azione volta ad intimidire la libertà di stampa. siamo dunque alla valutazione di tutti gli strumentie giuridici previsti dalla normativa europea che ci permettano dia querele temerarie come questa". Così all'Adnkronos il direttore di Tpi, Giulio, che torna sulla vicenda dellanei confronti di alcune testate, tra cui quella che dirige, da parte del senatore di Italia Viva, Matteo. "E' la seconda -dice- ci aveva già fatto causa per 100mila euro. Ogni volta che, a suo modo di vedere le cose, qualcuno dice qualcosa su di lui che gli sembra ingiusta lui agisce con ...

Advertising

tpi : Invidioso del “Nuovo Rinascimento” nei regimi in cui i giornalisti che non si piegano al potere vengono fatti lette… - Primaonline : Giornalisti. Gambino (Tpi): querela Renzi inaccettabile, al vaglio azioni legali; moltissimi messaggi di solidariet… - TV7Benevento : **Giornalisti: Gambino (Tpi), 'querela Renzi inaccettabile, al vaglio azioni legali per rispondere'**... - SteAlbamonte : Il presidente Ordine dei Giornalisti @CarloVerna58, interpellato sulla vicenda della #querela che @MatteoRenzi ha a… - mont_eiro_rossi : RT @tpi: Invidioso del “Nuovo Rinascimento” nei regimi in cui i giornalisti che non si piegano al potere vengono fatti letteralmente a pezz… -