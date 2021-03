Gina Carano, Bob Chapek, CEO di Disney, difende il licenziamento: "Lo studio sostiene dei valori universali" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Bob Chapek, CEO della Disney, ha risposto alle domande riguardanti il licenziamento di Gina Carano, ribadendo che è una questione politica. L'amministratore delegato di Disney ha affrontato la questione del licenziamento di Gina Carano difendendo la propria scelta causata dalle dichiarazioni compiute dall'attrice. L'interprete di Cara Dune aveva condiviso online dei post considerati offensivi nei confronti della comunità transessuale e successivamente aveva paragonato la situazione negli Stati Uniti a quella della Germania durante l'ascesa al potere dei nazisti. Bob Chapek, CEO dello studio, ha risposto a una domanda della stampa riguardante la scelta di licenziare Gina ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Bob, CEO della, ha risposto alle domande riguardanti ildi, ribadendo che è una questione politica. L'amministratore delegato diha affrontato la questione deldindo la propria scelta causata dalle dichiarazioni compiute dall'attrice. L'interprete di Cara Dune aveva condiviso online dei post considerati offensivi nei confronti della comunità transessuale e successivamente aveva paragonato la situazione negli Stati Uniti a quella della Germania durante l'ascesa al potere dei nazisti. Bob, CEO dello, ha risposto a una domanda della stampa riguardante la scelta di licenziare...

