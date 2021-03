GF Vip 5, Rosalinda Cannavò incontra Giuliano, la reazione di lui (Di mercoledì 10 marzo 2021) Recentemente, dopo l’uscita dal GF Vip, Rosalinda Cannavò ha confessato di aver rivisto il suo ex fidanzato, ovvero Giuliano. L’attrice siciliana, come affermato in diverse occasioni, ha voluto affrontare il ragazzo visto che l’ha lasciato nella Casa senza avere nemmeno un confronto. Al momento dell’incontro, l’ex gieffina gli ha parlato dei sentimenti che sta provando con Andrea Zenga e, pare, che il suo ex avrebbe preso bene la storia nata tra Rosalinda e il figlio di Zenga. GF Vip 2020, le parole di Rosalinda Cannavò “Se ho risentito il mio ex? – ha recentemente dichiarato Rosalinda Cannavò – Allora, io il mio ex ragazzo l’ho incontrato qualche giorno fa. Come avevo detto mi sembrava corretto, giusto e anche rispettoso guardarlo ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Recentemente, dopo l’uscita dal GF Vip,ha confessato di aver rivisto il suo ex fidanzato, ovvero. L’attrice siciliana, come affermato in diverse occasioni, ha voluto affrontare il ragazzo visto che l’ha lasciato nella Casa senza avere nemmeno un confronto. Al momento dell’incontro, l’ex gieffina gli ha parlato dei sentimenti che sta provando con Andrea Zenga e, pare, che il suo ex avrebbe preso bene la storia nata trae il figlio di Zenga. GF Vip 2020, le parole di“Se ho risentito il mio ex? – ha recentemente dichiarato– Allora, io il mio ex ragazzo l’hoto qualche giorno fa. Come avevo detto mi sembrava corretto, giusto e anche rispettoso guardarlo ...

