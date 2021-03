Germania, Rangnick si candida per la panchina: “Al momento sono libero da qualsiasi posizione” (Di giovedì 11 marzo 2021) “La panchina della Germania non lascia indifferente nessuno. Si tratta di tempismo e io al momento sono libero da qualsiasi posizione. Lavorare con Bierhoff? Credo che una collaborazione con lui sarebbe molto fruttuosa. Sarebbe senza dubbio utile avere qualcuno con me che conosca già l’ambiente”. Queste le dichiarazioni di Rangnick, storico dirigente della Red Bull e ex allenatore dello Schalke, che in un’intervista ai microfoni di Sky Sport Deutschland ha avanzato la sua candidatura alla panchina della Germania che dopo Euro2021 verrà liberata dall’attuale commissario tecnico Loew. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ladellanon lascia indifferente nessuno. Si tratta di tempismo e io alda. Lavorare con Bierhoff? Credo che una collaborazione con lui sarebbe molto fruttuosa. Sarebbe senza dubbio utile avere qualcuno con me che conosca già l’ambiente”. Queste le dichiarazioni di, storico dirigente della Red Bull e ex allenatore dello Schalke, che in un’intervista ai microfoni di Sky Sport Deutschland ha avanzato la suatura alladellache dopo Euro2021 verrà liberata dall’attuale commissario tecnico Loew. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Rangnick: 'La panchina della Germania non lascia indifferente nessuno. Si tratta di tempismo' - GIUSPEDU : RT @marcovarini: #Rangnick: 'Se la Germania mi vuole sono libero' Di solito quelli bravi non si candidano loro, vengono chiamati... La sens… - zazoomblog : Rangnick si candida: “Se la Germania mi vuole sono libero” - #Rangnick #candida: #Germania #vuole - marcovarini : #Rangnick: 'Se la Germania mi vuole sono libero' Di solito quelli bravi non si candidano loro, vengono chiamati...… - ItaSportPress : Rangnick si candida: 'Se la Germania mi vuole sono libero' - -