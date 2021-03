Georgina Rodriguez va a gonfie vele in barca mentre CR7 è alla deriva… (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo yacht acquistato da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez nella primavera del 2020 è stato il loro porto sicuro durante il primo lockdown. La coppia vi ci si è rifugiata insieme ai quattro figli, lontano da tutti. Il calciatore e la modella hanno trascorso anche le loro vacanze estive in giro per il Mediterraneo a bordo dell’esclusiva casa galleggiante. Ora, dopo 12 mesi e un inverno trascorso a Torino, è tempo di tornare a navigare i mari. Georgina Rodriguez ha postato una serie di scatti social dalla barca. Nelle immagini l’influencer spagnola mixa scorci marittimi con pose sensuali e dettagli dei suoi outfit di lusso. Sul ponte dello yacht, ormeggiato nelle acque di Montecarlo, la Rodriguez mostra il suo look sui toni del fucsia. In mano stringe ben salda una ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lo yacht acquistato da Cristiano Ronaldo enella primavera del 2020 è stato il loro porto sicuro durante il primo lockdown. La coppia vi ci si è rifugiata insieme ai quattro figli, lontano da tutti. Il calciatore e la modella hanno trascorso anche le loro vacanze estive in giro per il Mediterraneo a bordo dell’esclusiva casa galleggiante. Ora, dopo 12 mesi e un inverno trascorso a Torino, è tempo di tornare a navigare i mari.ha postato una serie di scatti social d. Nelle immagini l’influencer spagnola mixa scorci marittimi con pose sensuali e dettagli dei suoi outfit di lusso. Sul ponte dello yacht, ormeggiato nelle acque di Montecarlo, lamostra il suo look sui toni del fucsia. In mano stringe ben salda una ...

