Genova – Lite famigliare attivato codice rosso | denunciato marito

Un genovese di 49 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Ad avvisare le forze dell'ordine è stata la moglie dopo aver subito un calcio sferratogli dall'uomo durante una. La donna ha raccontato agli agenti di essere bersaglio costante, ormai da tempo, di maltrattamenti da parte del marito per motivi di gelosia anche davanti al figlio minorenne. La donna non ha ...Dopo unale disse 'denunciami, così mi salvi'. Poco dopo, tre anni fa, a relazione finita l'... La donna era anche andata via dama l'ex era riuscita a trovarla e a bussare alla porta della ...Ieri mattina la Polizia di Stato di Genova ha denunciato un genovese di 49 anni per maltrattamenti in famiglia. La vittima, che si trovava nell’ufficio del marito, ha chiamato il numero di emergenza d ...L'ispettrice aveva convinto la donna a denunciare l'ex marito, promettendole di starle vicino durante il difficile cammino ...