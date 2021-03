Genova | incendio all’ospedale San Martino Evacuato il pronto soccorso Alle 9 30 la struttura è tornata operativa

Advertising

rep_genova : Genova, incendio in un locale del pronto soccorso del San Martino: pazienti evacuati [aggiornamento delle 09:32] - FabrizioL5 : RT @ilsecoloxix: #Genova, incendio all’ospedale San Martino. Evacuato il pronto soccorso. Secondo gli inquirenti è doloso - ilsecoloxix : #Genova, incendio all’ospedale San Martino. Evacuato il pronto soccorso. Secondo gli inquirenti è doloso - bizcommunityit : Genova, incendio all’ospedale San Martino. Evacuato il pronto soccorso - rep_genova : Genova, incendio in un locale del pronto soccorso del San Martino: pazienti evacuati [aggiornamento delle 08:58] -

Ultime Notizie dalla rete : Genova incendio

Il Secolo XIX

Si tratta di un'occasione per conoscere la lista, sostenuta dai verdi, da realtà civiche […] Navigazione articoli, principio dial pronto soccorso dell'ospedale San Martino: ...Allarmequesta mattina in un locale del pronto soccorso del San Martino. Il rogo sarebbe partito da una coperta data alle fiamme. L'allarme è subito scattato e alcuni locali sono stati evacuati e i ...Allarme incendio questa mattina in un locale del pronto soccorso del San Martino. La Direzione Sanitaria ha disposto l’evacuazione di circa 30 pazienti dal Pronto Soccorso nella tensostruttura allesti ...Liguria. Possibili malfunzionamenti, nelle prossime ore, per Genova24. Un incendio di vaste proporzioni sta infatti interessando in queste ore gli edifici che ospitano i server della società OVH a Str ...