Genoa, migliorano le condizioni di Perin. Potrebbe rientrare contro l'Udinese

migliorano le condizioni di Mattia Perin, che aveva saltato la sfida dell'Olimpico contro la Roma per un fastidio muscolare: il portiere ha dato anche oggi segnali importanti e adesso bisogna aspettare domani per il test decisivo in vista della gara di sabato al Ferraris con l'Udinese. C'è ancora tempo per l'estremo difensore rossoblù, ma dall'allenamento di domani Potrebbero arrivare indicazioni decisive sulla possibilità di recupero per la sfida ai friulani. A riportarlo è l'ANSA.

Diritti Tv Serie A 2021 - 2024, 9 club al contattacco: «Nessuno ostruzionismo» Nove club di Serie A passa al contattacco e con una lettera risponde alle accuse delle big. Le nove società: Roma, Bologna, Torino, Crotone, ...

