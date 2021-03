Genitori VS Influencer: rilasciato il trailer ufficiale del film in uscita a Pasqua (Di mercoledì 10 marzo 2021) Genitori VS Influencer uscirà il 4 aprilesu Sky Cinema Uno e sarà disponibile anche on demand sulla piattaforma streaming NOW TV Sono state rilasciate oggi le prime immagini e il trailer ufficiale del film Sky Original, Genitori VS Influencer diretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. Il film sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV. Genitori vs Influencer è una commedia per famiglie che mette in scena lo scontro generazionale tra Genitori e figli attraverso la storia di un padre single alle prese con le difficoltà di educare la figlia adolescente, affascinata dal mondo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 10 marzo 2021)VSuscirà il 4 aprilesu Sky Cinema Uno e sarà disponibile anche on demand sulla piattaforma streaming NOW TV Sono state rilasciate oggi le prime immagini e ildelSky Original,VSdiretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. Ilsarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.vsè una commedia per famiglie che mette in scena lo scontro generazionale trae figli attraverso la storia di un padre single alle prese con le difficoltà di educare la figlia adolescente, affascinata dal mondo ...

Advertising

statodelsud : Il Cinemaniaco incontra il cast di Genitori vs Influencer, segui l’evento in diretta - Pino__Merola : Il Cinemaniaco incontra il cast di Genitori vs Influencer, segui l’evento in diretta - ApiWenuwen : RT @SkyTG24: Il Cinemaniaco incontra il cast di Genitori vs Influencer, segui l'evento in diretta - moviestruckers : #GenitoriVsInfluencer: trailer ufficiale del film di #MichelaAndreozzi - SkyTG24 : Il Cinemaniaco incontra il cast di Genitori vs Influencer, segui l'evento in diretta -