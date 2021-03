(Di mercoledì 10 marzo 2021) Guai grossi per, il 42enneitaliano daresidente in Francia, dove ha ottenuto ottimi risultati, raggiungendo il suo vertice con il grigio Way to Paris, vincitore di ...

Giovanni1962RM : RT @Gazzetta_it: Ippica, galoppo: quattro anni di squalifica per #doping all’allenatore Andrea #Marcialis - Gazzetta_it : Ippica, galoppo: quattro anni di squalifica per #doping all’allenatore Andrea #Marcialis -

Guai grossi per Andrea Marcialis, il 42enne allenatore italiano da anni residente in Francia, dove ha ottenuto ottimi risultati, raggiungendo il suo vertice con il grigio Way to Paris, vincitore di ...I cavalli da galoppo sono come atleti perfettissimi e delicati, fanno quattro corse l'anno al massimo, con uno stress psicofisico enorme: sono animali grandi lanciati a 70 orari con caviglie sottili ...