Furbetti del vaccino, smascherati quindici studenti (Di mercoledì 10 marzo 2021) studenti si fingono professori per ottenere il vaccino, avevano un certificato di prenotazione ottenuto con codice fiscale e ateneo di appartenenza studenti si fingono professori per ottenere il vaccino anti-Covid su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021)si fingono professori per ottenere il, avevano un certificato di prenotazione ottenuto con codice fiscale e ateneo di appartenenzasi fingono professori per ottenere ilanti-Covid su Notizie.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, in lista senza averne diritto: individuati 220 'furbetti' del vaccino #Covid - Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - LCasomai : @NicolaPorro @DelpapaMax Ma ben venga... Visto tutti i 'furbetti' del vaccino che ci sono almeno lui rispetta il turno - sardegna5star : Scusate: #Tridico scopre i furbetti politici che hanno usufruito del #bonus covid. Il garante che fa! Lo condanna p… - GabriellaFiocc1 : RT @ManuelaBellipan: Quindi ci costerà una multa di 300 mila euro e, nonostante abbia violato la privacy, non è stato capace di trovare i f… -