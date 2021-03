Furbetti del cartellino, il Garante della privacy rigetta l’uso dei dati biometrici nella Pa: ecco perché (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un recente provvedimento del Garante della privacy offre lo spunto per parlare del difficile equilibrio tra la tutela della privacy e della dignità dei lavoratori e l’esigenza di tutela del principio di buon funzionamento della pubblica amministrazione, spesso invocato per giustificare interventi discutibili. La lotta ai “Furbetti del cartellino” di brunettiana memoria Un’Azienda sanitaria provinciale aveva deciso di adottare, per la rilevazione delle presenze dei suoi dipendenti, un sistema che imponeva il ricorso a dati biometrici (di cui è di regola vietato il trattamento) per verificare l’effettiva presenza sul luogo di lavoro e combattere il fenomeno dei “Furbetti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un recente provvedimento deloffre lo spunto per parlare del difficile equilibrio tra la tuteladignità dei lavoratori e l’esigenza di tutela del principio di buon funzionamentopubblica amministrazione, spesso invocato per giustificare interventi discutibili. La lotta ai “del” di brunettiana memoria Un’Azienda sanitaria provinciale aveva deciso di adottare, per la rilevazione delle presenze dei suoi dipendenti, un sistema che imponeva il ricorso a(di cui è di regola vietato il trattamento) per verificare l’effettiva presenza sul luogo di lavoro e combattere il fenomeno dei “del ...

