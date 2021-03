Fukushima, 10 anni fa il disastro nucleare causato dallo tsunami che distrusse il Giappone – Il video (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alle 14:46 dell’11 marzo 2011 il Giappone è cambiato per sempre. Il terremoto di Tohoku, che generò il più devastante maremoto della storia, distrusse dieci città, provocando il disastro nucleare nella centrale di Fukushima e oltre 15mila morti accertati. L’evento sismico e il maremoto ANSA Una zona abbandonata a Futuba, nella prefettura di Fukushima, nel febbraio 2021 Il terremoto di Tohoku è stato il più grave mai registrato in Giappone. Il sisma ha avuto un’energia registrata tra gli 8,9 e i 9 gradi della scala Richter e, secondo la Nasa, ha spostato l’asse terrestre di circa 17 centimetri. Lo stesso fondo oceanico dove il terremoto era iniziato, fu completamente modificato nella sua fisionomia. Lo tsnumai che ne scaturì, colpì le coste ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alle 14:46 dell’11 marzo 2011 ilè cambiato per sempre. Il terremoto di Tohoku, che generò il più devastante maremoto della storia,dieci città, provocando ilnella centrale die oltre 15mila morti accertati. L’evento sismico e il maremoto ANSA Una zona abbandonata a Futuba, nella prefettura di, nel febbraio 2021 Il terremoto di Tohoku è stato il più grave mai registrato in. Il sisma ha avuto un’energia registrata tra gli 8,9 e i 9 gradi della scala Richter e, secondo la Nasa, ha spostato l’asse terrestre di circa 17 centimetri. Lo stesso fondo oceanico dove il terremoto era iniziato, fu completamente modificato nella sua fisionomia. Lo tsnumai che ne scaturì, colpì le coste ...

