Forza Italia la spunta, Andrea Mandelli è il nuovo vicepresidente della Camera. Malumori tra gli azzurri (Di mercoledì 10 marzo 2021) Andrea Mandelli, di Forza Italia, è stato eletto vicepresidente della Camera con 248 voti, in sostituzione della collega di partito Mara Carfagna, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Sud. Voti anche per altri tre deputati di Forza Italia: Annagrazia Calabria, 120; Simone Baldelli, 13; Stefania Prestigiacomo 8. I voti dispersi sono stati 37, le schede bianche 40, le nulle 5. Presenti e votanti 471. Mandelli è responsabile Salute del partito nonché presidente dell’Ordine nazionale dei farmacisti. I Malumori in Forza Italia Quando Forza Italia ha indicato Andrea Mandelli come ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021), di, è stato elettocon 248 voti, in sostituzionecollega di partito Mara Carfagna, dimessasi dopo la nomina a ministra per il Sud. Voti anche per altri tre deputati di: Annagrazia Calabria, 120; Simone Baldelli, 13; Stefania Prestigiacomo 8. I voti dispersi sono stati 37, le schede bianche 40, le nulle 5. Presenti e votanti 471.è responsabile Salute del partito nonché presidente dell’Ordine nazionale dei farmacisti. IinQuandoha indicatocome ...

Advertising

Mov5Stelle : Siamo in un governo in cui ci sono praticamente tutti, ma è anche una “goduria” vedere che forze politiche come For… - berlusconi : Ho incontrato la squadra di governo di @forza_italia. Dobbiamo collaborare con lealtà e spirito costruttivo. Non… - Antonio_Tajani : A partire da giugno il vaccino russo #Sputnik verrà prodotto anche in Italia. @forza_italia è stata la prima a chie… - Sandrino_14 : Altro che #Maneskin all'#Eurovision. La scelta giusta è un'italiana contro l'Italia, figlia di eritrei, quindi ex c… - AntonioTolome10 : #dpcm #draghidimettiti #figliuolo @mariodraghi_it. E il male assoluto era @GiuseppeConteIT @robersperanza e #arcuri… -